Силовики задержали в Минске более сотни протестующих

https://static.news.ru/photo/73039d3c-eac4-11ea-834d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

За два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Митинг начался в 14:00 часов (время совпадает с московским). Силовики заблокировали протестующих на площади Независимости, где находится Дом правительства. Между стражами порядка и активистами происходят потасовки.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала.

Тихановская инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 августа прошли митинги в 24 населённых пунктах Белоруссии. В них приняли участие в общей сложности более 8,5 тысячи человек. Из них 29 были задержаны.