Силовики задержали в Минске более сотни протестующих

За два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.
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Митинг начался в 14:00 часов (время совпадает с московским). Силовики заблокировали протестующих на площади Независимости, где находится Дом правительства. Между стражами порядка и активистами происходят потасовки.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция результаты голосования не признала.
Тихановская инициировала создание Координационного совета, цель которого — начать диалог с действующей властью и добиться проведения новых выборов.
Ранее NEWS.ru писал, что 29 августа прошли митинги в 24 населённых пунктах Белоруссии. В них приняли участие в общей сложности более 8,5 тысячи человек. Из них 29 были задержаны.
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