Силовики задержали трёх журналистов в ходе протестных акций в Минске

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в ходе митингов оппозиции трёх журналистов. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Силовики задержали корреспондента телеканала «Белсат» Станислава Ивашкевича и журналиста Геннадия Веретинского. По данным ассоциации, в настоящее время они находятся в Московском и Октябрьском РУВД соответственно. Также был задержан выпускающий редактор портала «Онлайнер» Николай Градюшко.

Ранее стало известно о задержании около 120 человек в ходе протестных акций в Белоруссии. Большее всего задержанных в столице страны, единичные задержания прошли в Боровлянах Минского района, Смолевичах в Минской области, а также в Бресте.

Массовые акции протеста не утихают в Белоруссии с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Он пошёл на шестой срок. Сторонники оппозиции считают, что результаты голосования были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

В настоящее время формат митингов в Минске изменился. Люди собираются в разных локациях города небольшими группами. Наиболее многочисленные митинги проходят в белорусской столице по выходным. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Как сообщал NEWS.ru, силовики усилили контроль в протестных микрорайонах Минска.