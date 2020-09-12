Силовики задержали представителя стачкома «Беларуськалия»

https://static.news.ru/photo/a56ec896-f5b9-11ea-88f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОАО "Беларуськалий"/vk.com

Стачечный комитет белорусского предприятия «Беларуськалий» (один из крупнейших в мире производителей удобрений) сообщил о задержании своего представителя Романа Леончика.

В настоящий момент активист находится в Солигорском РОВД, говорится в Telegram стачкома.

Сотрудники милиции отказались комментировать журналистам «Украина.ру» эту информацию. Они заявили, что предоставляют данные только родным задержанных.

Накануне стачком объявил бессрочную забастовку. Причиной стало решение суда о незаконности объявленной ранее стачки. Решение вынес Минский областной суд в ответ на обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО «Беларуськалий» к стачечному комитету.

24 августа был задержан сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Чуть ранее активиста стачкома «Беларуськалия» Дмитрия Кунделевича также попытались задержать спецслужбы Белоруссии, но он сумел сбежать через открытую форточку в туалете.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%, писал NEWS.ru.