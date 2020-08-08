Силовики задержали представителя штаба Виктора Бабарико

https://static.news.ru/photo/2d625280-ea09-11e9-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Это произошло на выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей.

Когда сели в машину и начали выезжать из парковки, заблокировал серебристый бус (микроавтобус — NEWS.ru), вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали, — сообщили в пресс-службе.

Колесникову везут в Центральное РУВД. Причину задержания ей не сообщили, передаёт РЕН ТВ.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как писал NEWS.ru, главы МИД Франции, ФРГ и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии. Совместное заявление было сделано в связи с недопуском к наблюдению за выборами членов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Они призвали Минск провести выборы в республике свободно и справедливо, а также обеспечить независимое наблюдение со стороны местных наблюдателей. В заявлении также отмечается, что Белоруссия является «важным соседом» Европейского союза и активным участником Восточного партнёрства.