Силовики задержали председателя стачкома Минского завода колёсных тягачей

https://static.news.ru/photo/2399ad70-e5fd-11ea-9069-fa163e074e61_660.jpg Фото: mzkt.by

Руководитель стачкома Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, рассказала 24 августа 2020 года пресс-секретарь ГУВД столицы Белоруссии Наталья Ганусевич.

Подтверждаю, что он задержан в рамках административного процесса, находится в РОВД, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Накануне Белорусский Совет министров назначил своих представителей на бастующие заводы. Это люди из высшего руководства правительства. Постановление об этом принято ещё 18 августа, но опубликовано только сегодня. Так, первый заместитель премьера Николай Снопков стал представителем государства в «Беларуськалий», вице-премьер Владимир Кухарев — на предприятиях «Гомельстекло» и «Березастройматериалы», вице-премьер Юрий Назаров — в Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко будет представлять интересы власти в «АГАТ — системы управления» — управляющей компании холдинга «Геоинформационные системы управления», вице-премьер Александр Субботин — в Белорусской национальной биотехнологической корпорации и Гродненской табачной фабрике «Неман».

17 августа Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!». 19 августа белорусский президент на заседании Совбеза поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий и не бросать их руководителей «один на один с толпой».

Тем временем стачечные комитеты создаются на МАЗе, БелАЗе, Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе (МТЗ). На «Беларуськалии» в забастовке участвуют более четырёх тысяч сотрудников из 17 тысяч. Формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалий» Анатолий Бокун находится в Солигорском РОВД. Накануне активист стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Кунделевич был задержан спецслужбами Белоруссии, но сумел сбежать через открытую форточку в туалете. Сейчас он находится на Украине.