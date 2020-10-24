Силовики блокировали центр столицы Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e365bcc0-16b8-11eb-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские силовики блокировали центр Минска, где ожидается акция протеста оппозиции в рамках «народного ультиматума».

Военнослужащие внутренних войск со щитами перекрыли проход на площадь Свободы, где планируют собраться митингующие. На пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы, а также на улице Немига установлены заграждения. Дежурящие там силовики досматривают сумки прохожих.

Кроме того, перекрыт проспект Победителей, группы силовиков сосредоточены в сквере у театра Оперы и балета, к резиденции главы государства Александра Лукашенко стянута спецтехника, сообщает ТАСС.

Ультиматум Лукашенко выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Согласно ему, глава государства должен до 25 октября объявить о своей отставке. В противном случае в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Как ранее писал NEWS.ru, жители Минска в преддверии масштабной забастовки начали запасаться продуктами питания. Они массово скупают макароны, крупы, соль и туалетную бумагу. Однако дефицита товаров первой необходимости нет ни в магазинах, ни в аптеках.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в августе, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства.