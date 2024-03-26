Силовики в Таджикистане опечатали дом обвиняемого в теракте Шамсиддина РИА Новости: в Таджикистане опечатали дом обвиняемого в теракте Шамсиддина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таджикские силовики опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина, сообщает РИА Новости. Он находится в кишлаке Лойоби в 50 километрах от столицы республики города Душанбе. Соседи рассказали, что членов семьи увезли люди в форме. Отмечается, что в данное время у дома дежурит сотрудник милиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб прибыли в Душанбе для проведения следственных действий с родственниками обвиняемых в совершении теракта. В первую очередь силовики займутся родственниками четырех мужчин, являющихся непосредственными исполнителями теракта.

Тем временем аварийно-спасательные работы в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершены. Уже полностью ликвидированы последствия пожара и закончился разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться с применением инженерной техники. Всего разобрали и вывезли свыше 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекались более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец считает, что теракт мог стать местью России за успехи в зоне специальной военной операции на Украине. Также, по его словам, перед террористами стояла задача разобщить россиян и посеять панику в обществе.