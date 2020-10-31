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Силовики в Минске произвели выстрел при разгоне демонстрантов

16:56, 01 ноября 2020

В столице Белорусской столицы правоохранители произвели выстрел при разгоне еженедельной воскресной демонстрации на улице Калиновского. 

На этот раз она проходила под названием «Дзяды» («Деды», «Предки"»), сообщает ТАСС. Попытавшихся спрятаться в соседних дворах жёстко задерживали. Силовики даже применили светошумовую гранату. Произошло это в районе Логойского тракта. В тот момент там собралось большое число участников акции протеста. 

Масштабные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы. На них в очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, протестующие в Минске идут на восточную окраину города. 

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