Силовики в Ереване начали задерживать участников акции протеста

https://static.news.ru/photo/2065482e-45c7-11eb-8685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новсти

На территории Еревана в четверг, 24 декабря, местные жители вышли на очередную акцию, направленную против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К настоящему моменту силовики уже начали задерживать митингующих.

Акции протеста в Ереване начались после того, как лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Жители Армении оказались недовольны прекращением боевых действий и вышли на митинги. На очередной протестной акции 24 декабря между силовиками и гражданами произошли стычки. Полиция начала задерживать митингующих, передаёт РИА Новости.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.

Как ранее писал NEWS.ru, предыдущий митинг оппозиции в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна состоялся 22 декабря. При этом сотни активистов блокировали здания правительства и Генпрокуратуры страны.

Митинг организовали семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали Движение за спасение Родины. В нём участвовали несколько тысяч человек. Они требовали отставки Пашиняна.