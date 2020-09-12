Силовики в Бресте разгоняют акцию протеста водомётом

Сотрудники правоохранительных органов Бреста применили водомёт для разгона протестующих.
Об этом
По данным РИА Новости, одновременно силовики
В Минске 13 сентября также началась очередная акция протеста. За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.
Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен