Силовики Узбекистана раскрыли группировку религиозных экстремистов

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Сотрудники МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли деятельность группировки религиозных экстремистов, которая действовала на территории Андижанской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

12 июня этого года сотрудниками УВД и СГБ Андижанской области в ходе проведённых совместных оперативных мероприятий задержана группа членов экстремистского течения «Джихадизм», — говорится в сообщении.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и различная литература. Некоторые из задержанных попали под влияние экстремистской идеологии, будучи трудовыми мигрантами на территории РФ. Возбуждено уголовное дело.

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