Силовики усилили контроль в протестных микрорайонах Минска

https://static.news.ru/photo/10458c2c-3d2c-11eb-8494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские милиционеры контролируют ситуацию в наиболее протестных районах Минска перед очередной акцией оппозиции.

Автозаки, микроавтобусы и грузовики для перевозки силовиков находятся в микрорайоне Уручье на восточной окраине белорусской столицы. Спецтехника в сопровождении ГАИ выдвинулась к предполагаемым точкам сбора оппозиционеров. Также микрорайоны патрулируют экипажи милиции.

Как передаёт РИА Новости, силовики также дежурят в районе Партизанского проспекта, рядом со световой композицией «Зубр», в микрорайонах Каменная Горка, Малиновка и Брилевичи.

Сообщается, что утром милиционеры со спецтехникой выехали со своих баз и теперь находятся в разных районах города. Колонну спецтехники сопровождали легковые автомобили с государственной символикой, а рядом со станцией метро «Уручье» силовиков приветствовали люди с государственными флагами.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание конституционными полномочиями. Об этом политик заявил 8 декабря на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы. Повестка этого собрания будет сформирована после новогодних и рождественских праздников. Будет утверждена пятилетка по социально-экономическому развитию.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко.