Силовики усилили контроль в протестных микрорайонах Минска

Белорусские милиционеры контролируют ситуацию в наиболее протестных районах Минска перед очередной акцией оппозиции.
Автозаки, микроавтобусы и грузовики для перевозки силовиков находятся в микрорайоне Уручье на восточной окраине белорусской столицы. Спецтехника в сопровождении ГАИ выдвинулась к предполагаемым точкам сбора оппозиционеров. Также микрорайоны патрулируют экипажи милиции.
Как передаёт РИА Новости, силовики также
Сообщается, что утром милиционеры со спецтехникой выехали со своих баз и теперь находятся в разных районах города. Колонну спецтехники сопровождали легковые автомобили с государственной символикой, а рядом со станцией метро «Уручье» силовиков приветствовали люди с государственными флагами.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание конституционными полномочиями. Об этом политик заявил 8 декабря на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы. Повестка этого собрания будет сформирована после новогодних и рождественских праздников. Будет утверждена пятилетка по социально-экономическому развитию.
В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко.