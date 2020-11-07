Силовики стянули дополнительные силы к месту акции протеста врачей в Минске

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 7 ноября стянули дополнительные силы к предполагаемому месту проведения несанкционированной акции протеста «марш медиков» в районе станции метро «Академия наук».

Оппозиция призвала белорусских медицинских работников, не согласных с политикой властей республики и итогами выборов президента, 7 ноября принять участие в несанкционированной акции возле первой Городской клинической больницы в Минске. Начало намечено на 12.00 (совпадает с московским), передаёт РИА Новости.

До начала мероприятия на стоянке возле больницы заметно значительное милицейское усиление, припаркованы автозаки, микроавтобусы, легковые автомобили милиции, городской автобус, в котором, предположительно, находятся силовики. Милиция выборочно проверяет документы у проходящих граждан.

Ранее власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под рестрикции представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, расположенные в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих, а также запугивание журналистов.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями, писал NEWS.ru.