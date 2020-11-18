Силовики провели обыск в особняке Бабарико

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Сотрудники КГБ 18 ноября провели обыск в доме экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в Мочанах.

Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11:30. Обыск проводили 10 человек около трёх часов. Участковый изъял охотничье оружие, — сообщили Tut.by в пресс-службе предпринимателя.

Ранее NEWS.ru писал, что суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста Виктору Бабарико. При этом после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами, которая прошла прямо в СИЗО, нескольким из них была смягчена мера пресечения.

Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. Перед президентской кампанией он уволился. На конец мая интернет-опросы отдавали ему первое место с более чем 50% голосов. Однако ЦИК отказал ему в регистрации в качестве одного из кандидатов, а на самого политика завели уголовное дело.

Одним из руководителей его предвыборного штаба была Мария Колесникова. После объявления результатов голосования и начала массовых акций протеста в Белоруссии, она вошла в Координационный совет, создатели которого объявили, что целью организации является урегулирование политического кризиса.

В итоге почти всех причастных к Координационному совету либо арестовали, либо заставили уехать из страны. Сама Колесникова сейчас находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье о призывах, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности.