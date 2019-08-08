Силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.
Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции, — передаёт сообщение представителя штаба Назарбаева ТАСС.
Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали
8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.
Как писал News.ru, сотрудник спецназа Киргизии, погибший при попытке задержания экс-президента, получил смертельное ранение из снайперской винтовки.