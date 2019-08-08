https://static.news.ru/photo/47f409b8-b9d0-11e9-afba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Timofeenko/via Global Look Press

Силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции, — передаёт сообщение представителя штаба Назарбаева ТАСС.

Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 52 человека . Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) сообщили, что сторонники экс-президента использовали женщин и детей в качестве живого щита.

8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.

Как писал News.ru, сотрудник спецназа Киргизии, погибший при попытке задержания экс-президента, получил смертельное ранение из снайперской винтовки.