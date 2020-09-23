Силовики применили водомёты для разгона протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/fc1db8d8-fdba-11ea-b2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов применили водомёты для разгона протестующих в Минске против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Видео было опубликовано в Telegram-канале портала Tut.by.

Кроме того, в центре города появились спецтехника. Прибывшие военнослужащие и сотрудники ОМОНа оцепили подходы к стеле «Минск — город герой».

В Минске 23 сентября начались протесты против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. По сообщениям очевидцев, в агрогородке Лесной (Минский район) начались задержания. Также стало известно, что на площади Независимости собираются люди в поддержку Лукашенко.

Накануне белорусские Telegram-каналы распространили информацию с призывом к жителям страны выйти на акции протеста в 18:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии.

Белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов считает, что власти при проведении тайной церемонии руководствовались соображениями безопасности. Однако, как заявил эксперт в беседе с NEWS.ru, такая процедура демонстрирует прежде всего слабость Лукашенко и его страх перед народом.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.