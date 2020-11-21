Силовики применили спецсредства против протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/0bc80aa0-2cb3-11eb-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Сотрудники силовых структур Минска применили спецсредства против участников акции протеста против белорусского президента Александра Лукашенко.

Атаку на протестующих силовики совершили в микрорайоне Каменная Горка, передаёт TUT.BY. Издание распространило видео, на кадрах которого видны и слышны взрывы в толпе.

Также спецсредства применили на проспекте Газеты «Правда».

22 ноября в Минске проходит традиционная воскресная акция протеста, участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах в шестой раз президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики заранее взяли под контроль площади в центре города, где выставили ограждения и припарковали автозаки.

В этот раз горожане изменили формат проведения акций. Теперь протестующие собираются небольшими группами в своих дворах и двигаются на точки сбора. На месте они объединяются в колонны и направляются в центр города, где все колонны должны объединиться.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.