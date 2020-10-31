Силовики применили к протестующим в Минске пейнтбольное оружие

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Силовики использовали пейнтбольное оружие против протестующих в Минске. Стрельба по убегающим горожанам в одном из дворов белорусской столицы попала на видео.

Это не первый случай использования против демонстрантов такого оружия. 27 октября пейнтбольными шарами стреляли по белорусам, стоящим в цепях солидарности.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Наиболее многочисленные шествия проходят по выходным, они сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Оппозиция объявила сегодняшнюю демонстрацию «Маршем против террора».

Ежегодно в эти дни проходят традиционное шествие и митинг в Куропатах — в урочище недалеко от Минска, которое было местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах. Митингующие сегодня намерены дойти до этого места.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики не дают демонстрантам собираться вместе, закрывают проходы и разгоняют акцию. Были слышны взрывы и стрельба в воздух. В списках правозащитников значится уже больше 60 задержанных.