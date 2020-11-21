Силовики пресекли повторный сбор оппозиции на западе Минска

https://static.news.ru/photo/2719fa78-2cc4-11eb-8a1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

В Белоруссии продолжаются массовые акции оппозиционно настроенных групп граждан. В воскресенье, 22 ноября, силовики пресекли повторный сбор протестующих возле станции метро «Каменная Горка» на западе Минска.

В городе продолжает движение ряд оппозиционных колонн, выступающих с маршем протеста. Но формирование некоторых из таких колонн удалось пресечь. Чтобы разогнать протестующих у «Каменной Горки», милиция использовала спецсредства.

По воскресеньям оппозиция традиционно устраивает наиболее масштабные акции. В таких случаях ряд станций метро в центре приостанавливает работу, представители силовых структур контролируют основные улицы, также в городе не функционирует мобильный Интернет, сообщает РИА Новости.

По информации источника, возле торгового центра у «Каменной Горки» собралось порядка двухсот протестующих. Было произведено несколько задержаний, после чего основная масса активистов разбежалась по соседним дворам. У здания ТЦ дежурят силовики, к месту стянуты автозаки и автобусы с личным составом.

Граждане Белоруссии выражают несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли 9 августа. По официальным данным, победу с большим перевесом одержал Александр Лукашенко. Протестующие, однако, убеждены, что результаты сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ опубликовали видео, на котором военная техника едет в центр белорусской столицы в преддверии готовившихся акций протеста. На кадрах видно полупустую улицу Минска, по которой движется колонна из нескольких бронетранспортёров.