Силовики покинули белорусскую столицу

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Сотрудники силовых служб покинули центральные площади и улицы белорусской столицы. На проспекте Независимости остаются милицейские патрули, но спецтранспорта не наблюдается.

К вечеру на улицах Минска не осталось спецтранспорта. От Дворца Независимости — резиденции президента Белоруссии — уехали водомёты, нет усиления и на площадях, передаёт РИА Новости.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта оппозиция анонсировала новую акцию протеста. Однако власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику. Правоохранительные органы пресекали попытки противников Лукашенко собраться вместе, а также осуществляли точечные задержания. Весь день на столичных площадях дежурили усиленные наряды силовиков, на улицах были припаркованы автозаки и микроавтобусы с бойцами. Несмотря на официальную позицию МВД, которое заявило, что в стране не зафиксировано ни одной акции протеста, только в белорусской столице за нарушения административного законодательства, в том числе за пикетирование, задержаны десятки человек, а по всей стране их оказалось больше сотни, писал NEWS.ru.