Силовики перекрыли протестующим путь к резиденции Лукашенко в Минске

https://static.news.ru/photo/458c5e18-e559-11ea-80ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

ОМОН перекрыл колонне протестующих путь к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Люди остановились на проспекте Победителей, на расстоянии около 200 метров от кордона силовиков.

Как сообщает TUT.BY, демонстранты скандируют «Трибунал!», «Уходи!». По центру кордона стоит водомёт, также есть автомобили для разгона демонстраций и бойцы ОМОНа со щитами. Кроме того, на территории резиденции засняли передвижение БТР и отряда военных.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Люди не согласны с итогами президентских выборов, результаты которых, как они считают, были сфальсифицированы, также демонстранты требуют прекратить насилие со стороны правоохранительных органов.

Сегодня участники протестов вышли на «Марш новой Беларуси». Сначала демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой». Здесь их встретили силы Минобороны, вышедшие сегодня на охрану монумента, писал NEWS.ru. В итоге люди решили идти к площади Государственного Флага через резиденцию президента Александра Лукашенко. По некоторым данным, он сейчас находится именно там.