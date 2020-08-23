Силовики не задерживали людей на «Марше новой Беларуси» в Минске

https://static.news.ru/photo/f8525168-e579-11ea-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила о том, что силовики не стали задерживать людей на «Марше новой Беларуси».

По Минску не было задержанных за совершение правонарушений. По стране сообщу дополнительно завтра, — цитирует её РИА Новости.

Также она добавила, что число митингующих в Минске будет подсчитано к утру 24 августа 2020 года. По оценкам белорусских СМИ, оно составило от 150 до 250 тысяч человек.

Сегодня, 23 августа 2020 года, участники протестов вышли на «Марш новой Беларуси». Сначала демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой». Здесь их встретили силы Минобороны, вышедшие сегодня на охрану монумента, писал NEWS.ru. В итоге люди решили идти к площади Государственного Флага через резиденцию президента Александра Лукашенко.

Спустя некоторое время лидер государства прилетел на вертолёте ко Дворцу Независимости. Он с автоматом в руках направился к заграждению ОМОНа. Об этом информировал NEWS.ru.