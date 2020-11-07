Силовики не дают протестующим перемещаться по Минску

https://static.news.ru/photo/9d4b35c0-21b8-11eb-8681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Стражи порядка не позволяют гражданам перемещаться по Минску.

Правоохранители сосредоточили на проспекте спецтехнику, в том числе водомёты. Большая колонна недовольных вышла к стеле «Минск — город-герой». Однако их встретили представители закона, люди начали разбегаться. С Заславской улицы десятки силовиков быстро направились к холму около монумента, где также собрались люди. Очевидцы сообщают, что слышны хлопки: возможно, это светошумовые гранаты, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.

К стеле стекаются граждане с разных направлений. Везде их встречают силовики, идут массовые задержания, в основном мужчин. Также значительная колонна митингующих движется по улице Богдановича в сторону улицы Немига. Задержанных отвозят в районные РУВД. Это подтвердили в самом ведомстве.

Милиция Минска перед запланированной оппозицией очередной акцией протеста обратилась к жителям белорусской столицы с просьбой не поддаваться на призывы участвовать в массовых мероприятиях. В правоохранительных органах напомнили об ответственности за такие действия. Там также отметили, что в Интернете, помимо призывов к несанкционированным акциям, содержатся сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы.

В милиции добавили, что за нарушение общественного порядка предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это относится и к тем, кто пытается перекрывать движение транспорта.

Граждан призвали соблюдать «благоразумие и законы страны». В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали. На 8 ноября в Минске и других городах страны запланированы новые акции протеста, в белорусской столице оппозиция планирует провести марш. В центр Минска уже стянуты спецтехника и силовики, центральные площади огорожены и оцеплены, дороги патрулирует милиция.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.