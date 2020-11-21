Силовики готовятся к протестной акции в центре Минска

https://static.news.ru/photo/92af2d1c-2ca1-11eb-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Белорусские силовики берут под контроль площадь Независимости и другие пощади в центре столицы республики перед очередной акцией протеста оппозиции.

Выставляются ограждения, в районе площади Победы припаркованы военные грузовики и автозаки. Спецтехника передвигается по проспектам Независимости, Победителей и Партизанскому, сообщае т ТАСС.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция объявила сбор сторонников во дворах жилых домов. Оттуда протестующие выдвинутся к точкам сбора в районах, а затем совместным маршем отправятся в центр. Участникам акции организаторы порекомендовали одеться потеплее и не забывать про маски.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко пообещал убрать из страны бело-красно-белые флаги, которые использует оппозиция во время своих акций, назвав их фашистскими. Он заявил, что в ряде случаев под этими фагами появляются портреты лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.