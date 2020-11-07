Силовики Белоруссии задержали почти 700 протестующих

https://static.news.ru/photo/047d77fa-21ee-11eb-8e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста против президента страны Александра Лукашенко достигло 687. Больше всего активистов забрали в Минске.

Также несколько человек задержали в Гомеле, Витебске, Бобруйске и в Ляховичах, следует из списка, размещённого на сайте правозащитного центра «Весна». По данным ТАСС, среди задержанных примерно 20 участниц женского марша, который проходил на площади Свободы. Среди них — обладательница титула «Мисс Белоруссия — 2008» Ольга Хижинкова.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных также два представителя российского Sputnik Беларусь, а также сотрудник «Комсомольской правды в Белоруссии».

Как писал NEWS.ru, силовики со щитами встретили 8 ноября 2020 года протестующих на проспекте Машерова и других улицах белорусской столицы. Они не позволяют гражданам перемещаться по Минску.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.