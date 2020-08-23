Силовики Белоруссии составили около 80 протоколов после массовых акций

https://static.news.ru/photo/bb333628-e5e5-11ea-ba80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

МВД Белоруссии оформило 79 протоколов об административных нарушениях после массовых акций, прошедших 23 августа 2020 года, заявили в пресс-службе ведомства. По словам представителей министерства, в мероприятиях приняли участие 20 тысяч граждан. СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих.

В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице — около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно — не более трёх тысяч человек, — передаёт ТАСС со ссылкой на МВД республики.

23 августа, когда участники акции протеста в Минске направились ко Дворцу Независимости, к его территории подлетел вертолёт, из которого вышел президент страны в бронежилете и с оружием без магазина.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак назвала мемом президента Белоруссии Александра Лукашенко в бронежилете в автоматом без магазина с патронами. Она добавила, что на видеозаписи, которую опубликовал белорусский Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер выходит из вертолёта и спрашивает: «там уже никого нет?»