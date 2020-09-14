Силовики 13 сентября задержали на белорусских акциях протеста 774 человека

https://static.news.ru/photo/5d150b2c-f66e-11ea-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

На территории Белоруссии в ходе акций протеста, прошедших 13 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали 774 митингующих человека. Об этом на следующий день сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Она отметила, что из 774 человек более 500 были задержаны в Минске. Общее число участников митингов в Белоруссии — примерно 22 тысячи граждан.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека, — сообщила Чемоданова в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь МВД подчеркнула, что по стране прошло 28 акций протеста. Митингующие в Новополоцке нанесли ущерб трём служебным автомобилям. В Могилёве протестующий напал на сотрудников МВД, повредив обмундирование, рации и не только. В Бресте силовики использовали для разгона граждан водомёт. Как отметила Чемоданова, это было сделано «во избежание угрозы безопасности дорожного движения».

К массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день, привели результаты выборов 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее передавал NEWS.ru, силовики в Минске применяли спецсредства, в том числе слезоточивый газ, против участников акции протеста 13 сентября.