Лукашенко: во время смуты в России «все сидели под веником» Лукашенко: Матвиенко, Володин и патриарх Кирилл проявили мужество при попытке мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на пресс-конференции, что всего несколько человек вели себя мужественно в России во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, остальные «сидели под веником». По словам белорусского лидера, достойно проявили себя председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также глава РПЦ патриарх Кирилл.

Когда разворачивалась, как президент Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, патриарх, пара человек — и все, — сказал белорусский лидер.

По его словам, после того как ситуация разрешилась, началось «размахивание руками после драки» и раздались призывы «мочить».

Ранее Лукашенко призвал не делать из него героя в ситуации вокруг попытки мятежа в России. Также он заявил, что не стоит героизировать Путина и связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина. По словам белорусского лидера, стороны рассчитывали, что «ситуация рассосется», но этого не произошло.

Ранее Лукашенко рассказал, что 24 июня он в течение получаса убеждал Путина дать ему возможность поговорить с Пригожиным. Глава республики отметил, что российский лидер был скептически настроен относительно возможных результатов этих переговоров, сообщив, что предприниматель ни с кем не желает разговаривать и не берет телефонную трубку.