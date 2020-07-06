Сиамские близнецы умерли в Узбекистане

https://static.news.ru/photo/c824336c-bf90-11ea-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сиамские близнецы, родившиеся в Самарканде 27 июня, скончались в местной больнице. Близнецы женского пола дицефального типа (две головы, одно туловище) весом в 4,6 кг и ростом в 48 см соединялись на уровне грудной клетки, они имели два желчных пузыря, остальные органы были совместными.

Несмотря на усилия врачей, в 7.50 (5.50 мск) скончалась первая девочка, а в 10.50 (8.50) — вторая, — цитирует РИА Новости сообщение Telegram-канала минздрава Узбекистана.

По данным «Самаркандского вестника», патологию выявили ещё в первом триместре беременности. Однако из-за религиозных соображений было принято решение выносить близнецов. После появления на свет, из-за врождённой дыхательной и сердечной недостаточности детей перевели в областной многопрофильный медцентр, со всей страны к ним съехались светила медицины, устраивались консилиумы. По мнению медиков, близнецы сформировались в результате редчайшей генной мутации (один случай на 200 тысяч новорожденных).

Отмечается, что в семье уже растут трое здоровых детей.

Как писал NEWS.ru, Гита Резаханова, сестра — сиамский близнец погибшей Зиты, перенесла операцию по удалению опухоли. Теперь ей нужно проходить регулярные обследования, но из-за пандемии коронавируса это стало невозможным. Зита и Гита Резахановы — самые известные из сиамских близнецов. Девочки перенесли операцию по разделению в возрасте 13 лет в 2003 году. Зита умерла спустя 12 лет. На прощание она сказала: «Пусть Гита живёт за меня долго». Теперь девушка намерена исполнить завет сестры. Она не испугалась диагноза и намерена бороться за жизнь. Девушка закончила исламский колледж и ещё московский колледж экстерном. Не так давно Гите сделали МРТ внутренних органов. Выяснилось, что у неё выросли вторая почка, маточные трубы и второй яичник.