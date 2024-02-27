Швыткин назвал слова Макрона об отправке войск на Украину самодурством Депутат Швыткин: страны Запада вряд ли отправят войска на Украину

Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину — самодурство, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Сергей Швыткин. По его мнению, реальные действия вряд ли последуют.

Сегодняшние заявления, кроме как самодурством этой клоаки, никак не назову. Потому что Запад ставит под сомнение само существование мировой цивилизации. А если будут действия, это будет прямое уничтожение цивилизации, — сказал депутат.

По его мнению, заявления такого рода больше рассчитаны «на моральную поддержку Украины — вселить уверенность, что Киев не брошен, Запад рядом и так далее». Швыткин также подчеркнул, что воевать с державой, у которой есть ядерное оружие, бесперспективно.

Я думаю, что дальше этих заявлений действия не последуют. Но Россия готова к любому развитию событий, — заявил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину. По его словам, в случае такого развития событий столкновение между РФ и НАТО будет неизбежным. Как отметил представитель Кремля, страны Североатлантического альянса должны также оценивать последствия подобных действий.