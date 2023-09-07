Швыткин: Армения заняла деструктивную позицию

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Армянская сторона заняла деструктивную позицию, обвиняя и Азербайджан, и Россию в нарушении трехстороннего соглашения, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, эти обвинения не являются истиной.

Швыткин подчеркнул, что Россия на сегодняшний день занимает позицию миротворца. Он подчеркнул, что этому способствуют миротворческий контингент и трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, которое неукоснительно должны соблюдать все стороны.

Я не хочу говорить, кто там прав или кто виноват — Армения, Азербайджан. Но очевидно, что армянская сторона сегодня занимает деструктивную позицию в выполнении данного соглашения, обвиняя в этом и Азербайджан, и Россию, что не является истиной, — сказал Швыткин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе и разделительной линии с Карабахом, за последние дни ситуация в регионе значительно ухудшилась. В Баку эту информацию назвали «фейковой манипуляцией» и подчеркнули, что основной угрозой безопасности в регионе являются провокации со стороны Еревана.

Прокомментировал ситуацию и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия продолжит вести скрупулезную работу с Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Карабахе и на границе государств. Он подчеркнул, что Россия взяла на себя роль гаранта в регионе, а потому никаких отступлений быть не может.