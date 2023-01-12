«Шутки закончились»: политолог назвал местью лишение Назарбаева званий Политолог Марков назвал местью лишение Назарбаева званий и госнаград

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Нурсултан Назарбаев

Лишение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева государственных наград является не предупреждением, а местью, такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, экс-глава государства уже не обладает тем политическим ресурсом, который был у него даже год назад.

Происходящее в данный момент с бывшим президентом Казахстана Назарбаевым ни в коем случае нельзя воспринимать как предупреждение, потому что шутки, очевидно, закончились. Да и сам Назарбаев уже не обладает тем политическим ресурсом, который был у него даже год назад, — считает Марков.

Кроме того, политолог считает, что действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в первую очередь зачистил политическое и ресурсное пространство от ближайших родственников Назарбаева. По словам эксперта, Токаев также убрал противников, которые могли бы в том или ином виде войти в союз с елбасы (официальный титул, который носил Назарбаев).

Также у Назарбаева сейчас достаточно серьезные проблемы со здоровьем, что не добавляет ему политических очков. Так что месть Токаева за политический удар, нанесенный ему Назарбаевым в прошлом году, завершилась скорее успешно, чем нет, — заявил Марков.

Ранее Конституционный суд Казахстана принял постановление о том, чтобы признать закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» утратившим свою силу. Этот закон провозглашал Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ряд пожизненных гарантий и привилегий. Лишение статуса предусматривалось поправками в конституцию страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.