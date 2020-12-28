Штаб Тихановской сравнил принятие новой Конституции РБ со съездом КПСС

https://static.news.ru/photo/679a682a-491c-11eb-a3c8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Белорусская оппозиция не признаёт Всебелорусское собрание 11–12 февраля, на котором планируется обсудить новую Конституцию Белоруссии, заявила пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Анна Красулина.

Никто не видел никакого проекта и не понимает, что он (президент РБ Александр Лукашенко. — NEWS.ru) собирается принять на этом собрании. Причём, кто будет на этом собрании, тоже непонятно. Это не является обсуждением новой конституции, — сказала она в эфире телеканала «Дождь».

По её словам, обсуждение нового основного закона страны проходит в общественной конституционной комиссии, где участвовать может каждый гражданин. Именно в таком формате можно принять народную конституцию.

А с гражданином Лукашенко обсуждать нечего. 26 лет мы уже пытались и поняли, что он абсолютно неадекватен, недоговороспособен, несовременен и нелегитимен, — отметила она.

Она уверена, что на Всебелорусское собрание свезут много людей, которые будут «изображать из себя» белорусский народ. Кроме того, перед мероприятием власти страны устроят волну репрессий.

Всё это будет делаться не просто в пустом городе, а в городе под дулами автоматов. То есть для того, чтобы это провести, ему (Лукашенко. — NEWS.ru) придётся закатать в асфальт просто всё вокруг. Просто должна быть беспрецедентная волна насилия. И вот на этом фоне мы с вами увидим съезд КПСС с раздачей стиральных машин, — заключила она.

В феврале в стране должно пройти Всебелорусское народное собрание (ВНС). Ожидается, что на нём может быть принята новая конституция. Эксперты полагают, что Лукашенко уйдёт с президентского поста и возглавит ВНС.

В 2021 году собрание пройдёт в шестой раз в истории страны.

В Белоруссии проходят акции протеста против президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Власти заявляют, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции. Им вменяется попытка захвата государственной власти. Тихановская и многие члены совета находятся за пределами республики.