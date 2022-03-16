Украинский снаряд попал в жилой дом в Васильевке

В результате обстрела украинскими войсками Васильевки Ясиноватского района ДНР боеприпас ВСУ попал в жилой дом. Под завалами находятся люди, двое из которых погибли. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики. В ходе обстрелов также пострадала пенсионерка 1934 года рождения.

Произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по улице Лесной. Под завалами находятся люди, как минимум двое без признаков жизни. На месте обстрела работают спасатели МЧС, — говорится в сообщении.

Помимо этого, обесточенным остаётся населённый пункт Яковлевка. В ведомстве порекомендовали не выходить из дома без лишней надобности во время обстрела, а также «беречь себя и родных».

Ранее Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщило, что среди пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом «Точка-У» оказались двое детей. В настоящее время им оказана первая медицинская помощь.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, средства ПВО перехватили ракету «Точка-У», а в микрорайоне Макеевки упали её обломки, на месте взрыва образовалась большая воронка. Власти республики позже уточнили, что количество пострадавших от обстрела увеличилось до 10 человек.