Шоу The Killers обернулось скандалом: насколько сильна русофобия в Грузии Кто устраивает антироссийские акции в Батуми и Тбилиси, почему они участились

Фото: Francisco Guerra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа The Killers

15 августа на концерте The Killers в Батуми произошел очередной скандал между грузинами и россиянами. Это не первый конфликт по национальному признаку за несколько месяцев. Весной в Тбилиси проходили митинги против возобновления авиарейсов в Москву. В июле в порту Батуми протестующие мешали пассажирам сойти на берег с круизного лайнера, прибывшего из Сочи. Растет ли в грузинском обществе русофобия или так выглядит подготовка к парламентским выборам 2024 года, расскажет NEWS.ru.

Что произошло на концерте The Killers в Батуми

На концерте американской рок-группы The Killers на стадионе Black Sea Arena («Черное море») в Батуми часть зрителей гневно отнеслась к появлению на сцене россиянина, который на время одной композиции заменил штатного ударника группы (приглашать на сцену случайного зрителя в качестве барабанщика прямо из зала — традиция The Killers).

Россиянин стоял в толпе на концерте рокеров и держал в руках плакат с надписью на английском: «Если позволите, сегодня я буду вашим барабанщиком». Солист The Killers Брэндон Флауэрс заметил его и пригласил на сцену — за установку, спросив, откуда тот. Молодой человек ответил, что из России. В зале послышались протестующие выкрики, но Флауэрс заявил: «У меня нет с этим проблем. Если вы не против, то мы сыграем с ним. Вы разделяете людей на национальности? Мы все здесь — братья и сестры».

Судя по видеозаписям с концерта, после этого высказывания несколько десятков людей из многотысячной толпы демонстративно покинули зал, другие стали показывать неприличные жесты руками, также там звучали оскорбительные выкрики в адрес России. Тем не менее приглашенный ударник остался за установкой и сыграл неплохо трек.

The Killers — группа из США, играющая альтернативный рок. Коллектив выпустил семь альбомов, пять из которых заняли верхние строчки рейтингов в Великобритании и Ирландии.

Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press Брэндон Флауэрс из The Killers

Как отреагировали в Сети на инцидент на концерте The Killers

Сразу после концерта пользователи грузинских социальных сетей начали возмущаться поступком Флауэрса. Руководство арены, на которой проходил концерт, извинилось перед зрителями. Многие блогеры писали о том, что не верят в искренность заявления организаторов, а некоторые решили больше не посещать это место. Радиостанция «Тбилиси» объявила, что убирает из эфира музыку The Killers.

Американской рок-группе пришлось выложить в соцсети пост, адресованный жителям Грузии. «У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах. И со сцены казалось, что первоначальная реакция публики показала, что они согласны с тем, что сегодня вечером человек из аудитории выйдет на сцену вместе с нами», — говорится на странице группы.

Музыканты допускают, что их слова о братьях и сестрах могли быть неверно истолкованы. «Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться», — отметили участники группы.

Кто стоит за антироссийскими акциями в Грузии

Как заявил в среду депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе, если кто-то хочет, чтобы грузины и русские были братьями, в таком случае «первоочередная задача — деоккупация грузинских территорий».

Как пояснил NEWS.ru грузинский политолог на условиях анонимности, «большая часть населения относится к русским совершенно нормально». Эксперт предположил, что «все протесты исходят от националистов, поддерживаемых Западом, в первую очередь — от „Единого национального движения“ (ЕНД), созданного Михаилом Саакашвили». По его словам, вопрос Абхазии и Осетии «действительно больной» для Грузии.

Политолог добавил, что националисты, которых, по опросам, поддерживают 15–20% населения, делают все, чтобы обострить отношения с Россией. По его словам, они специально мешают премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поддерживать не «теплые, но нормальные отношения с Россией».

По мнению политолога, Гарибашвили пытается проводить сдержанную политику, направленную на то, чтобы снизить накал страстей в обществе по поводу так называемых оккупированных земель. Он напомнил, что через год состоятся парламентские выборы, на которых ЕНД рассчитывает укрепить свои позиции (сейчас у них всего 10% мандатов в парламенте). «Мы все молимся, чтобы до выборов не случилось серьезных беспорядков, или еще хуже — вооруженных столкновений», — добавил собеседник.

Политолог допустил, что Михаил Саакашвили, который остается в одной из больниц Тбилиси, вряд ли останется к выборам лидером ЕНД. Скорее всего, заключенного экс-президента заменят другие фигуры.

Согласно опросам общественного мнения в Грузии, которые опубликовал Международный республиканский институт США (IRI) в конце апреля, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за ЕНД проголосовали бы 14% избирателей.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Как на самом деле в Грузии относятся к россиянам

В повседневной жизни антироссийских настроений практически незаметно, рассказал NEWS.ru житель Тбилиси Евгений, уехавший туда в 2022 году из России.

«Большинство людей без проблем говорят по-русски. И это не зависит от их отношения к нашей стране, они могут ее и ругать, и хвалить. Но к россиянам в целом я претензий не слышал. Обычно говорят, что везде есть и хорошие люди, и плохие», — подчеркнул Евгений.

По словам россиянина, если зимой и весной на стенах домов появлялись новые антироссийские надписи, особенно в центре города, то теперь их нет, а старые коммунальщики потихоньку закрашивают.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Тбилиси, Грузия

«Многое зависит просто от поведения людей. Некоторые девушки, прибывшие из России, одеваются вызывающе и ведут себя на улице подчеркнуто независимо. Это раздражает старшее поколение в Грузии — ведь это православная и восточная страна», — подчеркнул Евгений, добавив, что вряд ли тут дело в русофобии.

Владелица турагентства, организующая поездки по Грузии для россиян, рассказала NEWS.ru, что в этом году сезон вряд ли будет особо прибыльным.

«Многие из России предпочитают ехать через КПП „Верхний Ларс“, потому что самолетом, несмотря на открытие прямого авиасообщения, оказывается дорого. Но почему-то на этом КПП грузинские пограничники все чаще стали вести себя грубо. Спрашивают: „Зачем приехали? Что, у вас в России смотреть нечего?“ Но главная проблема — подобные протесты, организуемые националистами. Люди смотрят новости про круизный лайнер — и опасаются приезжать», — отметила владелица турагентства.

По ее словам, она вынуждена оглядываться во время экскурсий по Тбилиси, поскольку те, кто планирует устроить акцию, специально ищут места, где много россиян. «Грузия остается прекрасной страной. Тем обиднее. Из-за подобного поведения отдельных групп возникают проблемы на ровном месте», — добавила эксперт в сфере туризма.

Когда ранее проходили антироссийские протесты в Грузии

В 2023 году с 6 по 10 марта в центре Тбилиси и в других городах проходили протесты против законопроекта об иноагентах (закон «О прозрачности иностранного влияния»). Сторонники Саакашвили объявили этот документ «инспирированным Россией», хотя никаких доказательств этому не было. Соавторы закона, напротив, подчеркивали, что скопировали его с аналогичного, который действует в США.

Протесты переросли в стычки с полицией, в результате пострадали десятки человек. Грузинская молодежь, которая принимала участие в беспорядках, считала, что закон повредит сближению их страны с ЕС. В итоге документ был отозван.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

В середине мая в Тбилиси прошли акции протестов против возобновления прямого авиасообщения с Москвой и решения президента Владимира Путина отменить визовый режим для граждан Грузии. Сотни людей стояли с антироссийскими плакатами у здания аэропорта имени Шота Руставели 19 мая и пытались прорвать полицейский кордон.

В конце июля в Батуми из Сочи прибыл круизный лайнер Astoria Grande под флагом Палау. На пристани собрались манифестанты, в основном активисты ЕНД. Они жгли российские флаги и выкрикивали антиправительственные лозунги. Демонстранты подозревали, что лайнер мог зайти по пути в Абхазию, тем самым нарушив грузинский закон «Об оккупированных территориях» (так в Грузии называют Абхазию и Южную Осетию). Но никаких доказательств у протестующих не было. Позже организаторы круизов пересмотрели маршрут, и лайнер больше не будет делать остановку в Батуми.

В прошлую среду, 9 августа, известного по сериалу «Универ» актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в Россию. Артиста завели в самолет под пограничным конвоем. Директор артиста Табриз Шахиди заявил, что решение о запрете на въезд власти приняли по политическим причинам.

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