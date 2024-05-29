Шор объяснил, почему музыкантам «Би-2» выдали паспорта Молдавии Шор: выдача молдавских паспортов музыкантам «Би-2» прошла без четких критериев

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Илан Шор

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны некоторым участникам группы «Би-2», поскольку считает себя полноправной хозяйкой государства, заявил лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор в ходе пресс-конференции, посвященной открытию в России Торгового дома Молдавии. При этом у главы государства даже нет четких критериев, по которым она выдала эти паспорта, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня Майя Санду считает себя хозяйкой этой страны. У нее нет принципа, по каким критериям она выдает сегодня паспорта. Недавно прочитал, что раньше в Молдавии выдавали паспорта за инвестиции. Ну хоть было понятно, человек приехал, вложил деньги, получил паспорт. А сегодня чего выдают паспорта, мне сложно сказать, — отметил Шор.

По его словам, президент страны считает себя вправе делать все что угодно, причем задолго до выдачи паспортов музыкантам. Поэтому и критиковать ее надо за те «преступные» вещи, которые она совершала еще раньше, заключил политик.

Ранее первый зампред комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов заявил, что президент Молдавии Майя Санду решением выдать гражданство республики участникам российской музыкальной группы «Би-2» демонстрирует преданность Западу. Он также с иронией добавил, что после этого культура Молдавии, «безусловно, обогатилась».

Сама Санду в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объясняла, что закон позволяет давать гражданство в отдельных случаях, каждый из которых рассматривают индивидуально. Она обещала подписать документы по «Би-2», если в них будет «все в порядке».