Шойгу: Россия и Таджикистан объединят системы ПВО

https://static.news.ru/photo/f301ee36-a738-11eb-8a62-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

У России и Таджикистана появится объединённая система ПВО. Подписание соглашения планируется во вторник, 27 апреля. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе. Его слова приводит РИА Новости.

Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение, — сказал Шойгу во время переговоров с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

Также российский министр пригласил представителей Минобороны Таджикистана на Армейские международные игры, Международный военно-технический форум, а также на IX Московскую конференцию по международной безопасности.

Объединённая система ПВО СНГ была создана 10 февраля 1995 года. Сейчас в ней задействованы Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия и Узбекистан. В сентябре 2020 году прошли учения, в которых приняли участие семь вышеперечисленных стран. В ходе манёвров были задействованы 60 военных самолётов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия следит за перемещениями НАТО в Европе. Он подчеркнул, что военные США и силы Североатлантического альянса способствуют росту военной опасности в Европейском регионе. В ответ на это Россия провела внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.