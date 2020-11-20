Шойгу: РФ намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Карабахе

https://static.news.ru/photo/bc29e52e-2bca-11eb-ae3d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча проходит в Ереване.

По словам представителя Москвы, в регионе ожидается большая работа по установлению мира, пишет RT. Шойгу отметил, что в Карабахе оборудовано 23 поста, российские миротворцы взяли под контроль трассу на Степанакерт. Он добавил, что в регионе теперь налажена мирная жизнь.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Армении Ереван. В состав делегации, помимо Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Российские дипломаты и руководители ведомств делегация посетит не только Ереван, но и Баку. Детали пока неизвестны, но, вероятно, стороны будут обсуждать поддержание договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе и текущую ситуацию в регионе.