Шойгу: РФ намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Карабахе

Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча проходит в Ереване.
По словам представителя Москвы, в регионе ожидается большая работа по установлению мира,
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Армении Ереван. В состав делегации, помимо Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российские дипломаты и руководители ведомств делегация посетит не только Ереван, но и Баку. Детали пока неизвестны, но, вероятно, стороны будут обсуждать поддержание договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе и текущую ситуацию в регионе.