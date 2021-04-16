Шойгу рассказал, что ООН не откликнулась на просьбу разминировать Карабах

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что противоминный центр ООН не откликнулся на просьбу о помощи при разминировании территории Нагорного Карабаха в ноябре прошлого года.

Как только в ноябре это всё произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр, приходите. Там всё заминировано вдоль и поперёк. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришёл? Пока никто, — рассказал Шойгу.

7 апреля Шойгу провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, стороны в том числе обсудили вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе. В этот же день прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Российский лидер заявил, что самыми острыми проблемами являются нормализация ситуации в Карабахе и вокруг него, а Пашинян отметил личный вклад Путина в стабилизацию ситуации и добавил, что пока остаётся нерешённым вопрос о возвращении армянских военнопленных.

8 апреля Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили Карабах. Они рассмотрели вопросы обеспечения мира и безопасности, а также социально-экономического развития территории. 15 апреля российский лидер поговорил на тему Карабаха с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом писал NEWS.ru.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.