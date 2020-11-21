Шойгу призвал Армению не допускать провокаций в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a8349804-2bdc-11eb-9e9b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: armgovernment//facebook.com

После достижения перемирия по конфликту в Нагорном Карабахе необходимо соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном.

Главное — это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Шойгу прибыл в Ереван в составе российской делегации. Помимо него, в столицу Армении прилетели в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Лавров назвал основную повестку встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он сообщил, что делегация из России намерена обсудить создание межведомственного центра по Нагорному Карабаху.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.