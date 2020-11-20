Шойгу прибыл в Ереван для встречи с Пашиняном

https://static.news.ru/photo/1359750c-2bc2-11eb-8e32-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

В составе межведомственной делегации РФ в Ереван прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Армении.

Сергей Шойгу прибыл в Ереван. Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других, — говорится в сообщении.

Ожидается, что представители России встретятся с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Сообщалось, что российская делегация посетит не только Ереван, но и Баку. Детали пока неизвестны, но, вероятно, стороны будут обсуждать поддержание договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе и текущую ситуацию в регионе.

Как ранее писал NEWS.ru, в Армении было задержано 85 участников протестов, требовавших отставки Пашиняна. Они анонсировали новый митинг днём в субботу 21 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.