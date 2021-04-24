Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6562b75e-a4ef-11eb-ab64-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, в том числе миротворческую миссию, осуществляемую российскими военными. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, — отметили в военном ведомстве.

В пресс-службе Министерства обороны Армении рассказали , что в ходе разговора министры затронули тему проведения реформы вооружённых сил республики.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых они затронули тему Нагорного Карабаха. Также Путин и Пашинян обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.