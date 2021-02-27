Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/0b693bd6-78f0-11eb-b4ba-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и обстановку в районах выполнения задач российскими миротворцами в регионе.

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, — передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Накануне президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с главой Генерального штаба вооружённых сил Оником Гаспаряном, указ об увольнении которого вызвал обострение политического кризиса в стране. Саркисян и Гаспарян встречались в здании Генштаба. Других подробностей пока нет.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футуристическая сценка «Расстрел Чаушеску, или Смерть предателям» была показана в Ереване прямо на улице. Зрителями стали участники митинга оппозиции, собравшиеся возле здания парламента. Перформанс длился всего пару минут, но вызвал восторг у горожан. Сначала перед толпой провели мужчину и женщину с завязанными глазами.