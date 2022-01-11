Шойгу: миссия ОДКБ в Казахстане завершится после стабилизации обстановки

Коллективные миротворческие силы завершат свою миссию, проходящую в рамках ОДКБ в Казахстане только после того, как ситуация в стране стабилизируется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Войскам стран ОДКБ были поставлены задачи по охране значимых объектов страны.

Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан, — заявил Шойгу.

По словам генерала армии, миротворческие силы заняты охраной особо важных государственных и социально значимых объектов на территории государства. Он добавил, что КМС организации завершили процесс развёртывания войск на территории дружеского государства.

В короткие сроки, всего за трое суток, самолётами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств — членов ОДКБ, — сказал Шойгу.

Министр добавил, что слаженное взаимодействие между странами ОДКБ было достигнуто в результате совместных военных учений, и также по опыту развёртывания войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена. По его словам, в ближайшее время начнётся поэтапный вывод миротворцев, и этот процесс займёт не более 10 дней.

Токаев также отметил, что попытка госпереворота в стране провалилась. По его мнению, КНБ Казахстана не разглядел критическую угрозу национальной безопасности в случае с беспорядками, поэтому организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае.

Ранее Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались. Как отметил Токаев, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.