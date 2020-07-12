Шквалистый ветер оставил без света жителей Караганды

https://static.news.ru/photo/c28d3478-c448-11ea-a2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за сильного ветра без света остались жители нескольких районов Караганды (Казахстан). Ветер порывами до 21 метра в секунду сорвал крыши нескольких домов, повалил деревья и оборвал высоковольтные линии электропередачи.

Аварийные службы в усиленном режиме приступили к устранению последствий. Электричество подключили уже на юго-востоке, частично в Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке, — говорится в сообщении администрации Караганды.

Уточняется, что больницы, оставшиеся без света, перешли на аварийные источники питания.

Как писал NEWS.ru, примерно 100 тысяч жителей Восточной Финляндии остались без электричества в результате разразившегося 30 июня шторма Пяйвё. В Ассоциации энергокомпаний страны отметили, что в некоторых местах электрические сети оказались полностью разрушенными, что затрудняет ремонтные работы. По словам энергетиков, авария подобного масштаба последний раз регистрировалась в начале 2019 года. Тогда её причиной также стали погодные условия.