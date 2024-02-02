Школы Бишкека перевели на дистанционное обучение Власти Бишкека перевели школьников на дистанционное обучение из-за аварии на ТЭЦ

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Департамент образования Бишкека перевел учащихся местных школ на дистанционное обучение из-за аварии на местной теплоэлектростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский штаб при правительстве Киргизии. По словам представителей штаба, школьники будут учиться в онлайн-режиме как минимум до 5 февраля. В случае необходимости данный срок может быть продлен.

Департаментом образования мэрии города Бишкек принято решение о переводе всех школьных и дошкольных образовательных учреждений города Бишкек на онлайн-обучение до понедельника (включительно). Данные меры приняты до особого распоряжения, — заявили в штабе.

Авария на теплоэлектростанции Бишкека произошла в ночь с 1 на 2 февраля. По данным Министерства энергетики Киргизии, в результате происшествия оборудование ТЭЦ вышло из строя. В свою очередь очевидцы происшествия утверждают, что в здании ТЭЦ взорвался котел, что привело к пожару. В результате инцидента пострадали пять человек, трое из них находятся в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Горожане обеспечиваются электричеством в полном объеме, однако в некоторых микрорайонах нет горячей воды и отопления.

Как сообщалось ранее, сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки на границе Киргизии и Китая. По данным киргизского Института сейсмологии, магнитуда землетрясения составила 4,7 балла. В Ыштыке и Беделе, которые расположены близко к эпицентру, интенсивность толчков составила от 2,5 до 3 баллов.