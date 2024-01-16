Школьников в Белоруссии обучат работе с допросами пленных

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Старшеклассников в Белоруссии научат тонкостям военной терминологии США и Великобритании, а также дадут возможность освоить перевод допросов пленных, сообщает EADaily. По информации издания, такие знания будут даваться ученикам 10-11 классов в рамках программы факультатива «Военный перевод» по английскому языку, утвержденной Минобразования республики.

Как пишет издание, программа рассчитана на 69 учебных часов и включает в себя общие сведения о Вооруженных силах Великобритании и США, изучение военной терминологии, аббревиатур и особенностей военных и военно-технических текстов. Также, согласно документу, старшеклассников научат «читать содержание боевых документов и передавать их суть, <...> осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного, а также определять по знакам различия американских и британских военных, их принадлежность к званиям и категориям».

Издание отмечает, что власти Белоруссии, граничащей с несколькими странами НАТО, регулярно проводят различные военные учения. Кроме того, в республике создано народное ополчение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2024 году страна станет плацдармом для тренировки вражеских сил. По его словам, они активизируются в преддверии парламентских и местных выборов, а в полную силу выступят во время голосования на выборах главы государства в 2025 году.