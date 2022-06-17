Школьник публично пристыдил своих учителей на последнем звонке

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Выпускник одной из киргизских школ во время выступления на последнем звонке раскритиковал своих преподавателей. В частности, школьник упрекнул учителей в отсутствии моральных принципов и необходимой образовательной базы. Его обращение было записано на видео и распространилось в Сети, рассказывает «Кактус».

У нас в школе изучают английский язык, но результат 0 или 1%. Учителю по физкультуре должно быть стыдно, что от него пахнет алкоголем. Учителя, которые курят на перемене, — у вас нет морального права запрещать ученикам курить, — заявил выпускник.

Помимо индивидуальных претензий, он высказался и о глобальных проблемах в сфере образования страны, приведя в пример технологический прогресс.

Десять лет назад вы использовали кнопочный телефон. Сейчас у вас смартфоны, можно найти информацию. А теперь сравните образование десятилетней давности — нет никаких изменений, — считает ученик.

Он подчеркнул, что на самом деле уважает всех учителей, но «друг скажет в лицо, а враг похвалит». Именно поэтому он решился на подобный шаг.

Пользователи YouTube похвалили юношу и отметили, что сами сталкивались с подобной проблемой во время обучения.

Парень красава, молодец! Выложил все как есть насчет образования, и он прав. Образование в школах — ноль без палочки, — поделился мнением один из комментаторов.

Другой рассказал, что похожие трудности испытывают «не только в школах, но и по всей стране».

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