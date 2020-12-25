Мечтавший об акциях «Газпрома» школьник получил портрет Путина

Семилетний мальчик из Бишкека Рустам Ташматов написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить в Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома». Он получил портрет президента РФ Владимира Путина с автографом.
Мальчик также получил из Кремля термокружку — такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий. Кроме того, он получил тульский пряник, который, по его словам, никогда не пробовал раньше,
Церемония вручения подарка прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Представитель федерального агентства в Киргизии Виктор Нефёдов также подарил ребёнку Большую универсальную школьную энциклопедию и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще. В Россотрудничестве выразили надежду, что мальчик сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем.
Ранее сообщалось, что россияне хотят получить на Новый год в подарок деньги. Большинство жителей РФ считают, что именно таким должен быть лучший подарок. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования. Стоит отметить, что 63% респондентов подтвердили, что получают в подарок наличные, на которые впоследствии могут купить себе что захотят.
Как ранее рассказывал NEWS.ru, среди самых популярных подарков, которые россияне планируют дарить в этом году, оказались сувениры — 35%, парфюмерия или деньги — по 18%, техника и косметика — по 14%. Кроме того, 8% опрошенных планируют дарить ювелирные изделия, 6% — книги, 3% — туристические поездки.