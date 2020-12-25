Мечтавший об акциях «Газпрома» школьник получил портрет Путина

https://static.news.ru/photo/f0b6a628-46ce-11eb-85c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Семилетний мальчик из Бишкека Рустам Ташматов написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить в Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома». Он получил портрет президента РФ Владимира Путина с автографом.

Мальчик также получил из Кремля термокружку — такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий. Кроме того, он получил тульский пряник, который, по его словам, никогда не пробовал раньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россотрудничество.

Церемония вручения подарка прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Представитель федерального агентства в Киргизии Виктор Нефёдов также подарил ребёнку Большую универсальную школьную энциклопедию и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще. В Россотрудничестве выразили надежду, что мальчик сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем.

Ранее сообщалось, что россияне хотят получить на Новый год в подарок деньги. Большинство жителей РФ считают, что именно таким должен быть лучший подарок. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования. Стоит отметить, что 63% респондентов подтвердили, что получают в подарок наличные, на которые впоследствии могут купить себе что захотят.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, среди самых популярных подарков, которые россияне планируют дарить в этом году, оказались сувениры — 35%, парфюмерия или деньги — по 18%, техника и косметика — по 14%. Кроме того, 8% опрошенных планируют дарить ювелирные изделия, 6% — книги, 3% — туристические поездки.