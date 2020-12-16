Шествие за отставку Пашиняна началось в столице Армении

https://static.news.ru/photo/7e9e5394-3fab-11eb-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали в Ереване очередную акцию протеста, требуя его отставки.

Мы сегодня пройдём к зданиям полиции, Службы национальной безопасности и прокуратуры. Нам есть что им сказать, — цитирует РИА Новости одного из организаторов акции.

В шествии участвуют несколько тысяч человек. В настоящее время они перекрыли проспект Аршакуняц и направляются к зданию правительства.

Протестующие считают Пашиняна виновным в итоге противостояния с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян является главным виновным в катастрофе в Карабахе. Он должен уйти. Мы добьёмся его отставки, — приводит ТАСС слова депутата парламента от партии «Процветающая Армения» Наиры Зограбян.

Кроме того, противники Пашиняна возлагают на него ответственность за социальные и экономические проблемы в республике.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы. После этого в Армении начались протесты с требованием об отставке Пашиняна.

Как писал NEWS.ru, армянский премьер свой пост покидать на планирует. Он заявил, что уйдёт в отставку, «только опираясь на достоверные результаты волеизъявления народа».